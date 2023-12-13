У ЄС обговорюють спрощення переговорного процесу для України: що відомо

У Європі існує практика зміни переговорної рамки для держав, що доєднуються до Євросоюзу, і зараз вже триває обговорення того, якою має бути українська переговорна рамка.

Про це розповів журналістам у Брюсселі анонімний високопосадовець Єврокомісії.

"Ситуація змінюється. Переговорні рамки для Албанії та Північної Македонії інші, ніж діють для Сербії та Чорногорії. А у них вони інші, ніж були для Туреччини. Якою буде переговорна рамка для України і Молдови – побачимо, її має затвердити Рада ЄС. Але ми можемо розраховувати, що вони будуть відмінними та більш спрощеними", – припустив високопосадовець Єврокомісії.

Переговорну рамку зазвичай затверджують за деякий час після політичного рішення про початок переговорів, яке лідери ЄС розглядатимуть на саміті 14-15 грудня. Якщо ж консенсус щодо переговорів не буде досягнутий зараз – то й офіційна підготовка до створення "рамки" буде відтермінована.

З словами посадовця, одна з ідей, яка зараз дискутується – спростити процедуру відкриття та закриття окремих переговорних глав. Зараз ця процедура потребує консенсусу, тобто дає змогу Угорщині чи іншій державі блокувати процес приблизно 100 разів протягом переговорів. В ЄС раніше переконалися у шкідливості такого підходу, адже він значно сповільнює переговори, наприклад, з державами Західних Балкан.

Ще один виклик – те, що після такого рішення рух України до членства стане простішим, ніж для балканських держав, а це для багатьох неприйнятно.

"Це інтрига – як зміна української рамки змінить ті переговори для Західних Балкан, які вже розпочалися", – припустив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії щодо перетворень на шляху до членства в Євросоюзі. Вона також підкреслила, що країна продемонструвала рішучість у реалізації реформ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.