Ночная атака дронов на Украину: Германия поднимала свои истребители

Базирующиеся в Румынии немецкие экипажи идентифицировали российские беспилотники, но сбивать их не решились.

Во время атаки российских беспилотников на Украину в ночь на 14 декабря в небо были подняты базирующиеся в Румынии немецкие истребители.

Об этом сообщает Bild.

Как минимум один из дронов нарушил воздушное пространство НАТО в Румынии и взорвался над воздушным пространством Румынии. В ответ из-за тревоги в небо поднялись немецкие истребители Eurofighter.

Согласно этой информации, атака была подмечена с 21:42 по немецкому времени и контролировалась многонациональным командным пунктом командования ВВС НАТО ("Объединенный центр воздушных операций"). Событие оценивалось как серьезное.

"Немецкие пилоты установили зрительный контроль над российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало", – говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью РФ в очередной раз атаковала дронами Одесскую область.

В Румынии подтвердили, что один сбитый российский дрон упал на их территории.

Заметим, что это уже не в первый раз, когда российские дроны заходят в воздушное пространство Румынии или Молдовы. Так, 12 октября в Румынии были найдены обломки российского дрона после ночной атаки оккупантов по портовой инфраструктуре Украины.

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