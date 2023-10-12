В Румынии снова упали обломки российского дрона: реакция Минобороны

Беспилотник мог упасть и взорваться, потому что на месте обнаружили кратер.

На территории Румынии 12 октября в очередной раз были обнаружены обломки российского дрона после ночной атаки оккупантов по портовой инфраструктуре Украины.

Об этом Министерство обороны Румынии сообщило на своем официальном сайте.

Что известно о российском дроне в Румынии

Румынское Минобороны проинформировало, что беспилотник упал в растительном массиве возле правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от города Плауру. Обломки дрона были обнаружены около пяти часов утра. Предполагается, что БПЛА могл упасть и взорваться, ведь на месте обнаружили кратер.

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Правоохранители взяли эту территорию под охрану и известили соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований.

Реакция Минобороны Румынии

В Минобороны Румынии заявили о решительном осуждении атак России против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. В ведомстве назвали эти атаки неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного гуманитарного права.

Напомним, в ночь на 12 октября российские войска в очередной раз атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате атаки в Измаильском районе есть повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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Заметим, что последний раз до этого фрагменты российских дронов после атаки по Одесчине обнаруживали в Румынии в середине сентября. Это был третий случай всего за неделю. В НАТО тогда заявили, что не видят признаков умышленной атаки по Румынии.

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