15 декабря — какой церковный праздник, почему на Стефана нельзя жаловаться на мороз

Завтра, 15 декабря, в православном календаре – день памяти святителя Стефана. Святой Стефан был одним из первых христианских мучеников, забитых камнями за проповеди об Иисусе Христе. Он принадлежал к семидесяти апостолам и был избран одним из семи диаконов, которые служили бедным и нуждающимся. Он также был чудотворцем и проповедником, отстаивающим свою веру перед иудеями и греками. За свою отвагу и ревность он был приговорен к смерти Синедрионом, но перед тем как умереть, он просил Бога простить своих врагов.

Приметы 15 декабря

Народные приметы 15 декабря / Фото: Pexels

Мало снега выпало – к жаркому лету.

Закат в облаках – скоро начнется сильный ветер.

Глубокие снежные сугробы – к большому урожаю.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки верили, что нельзя насмехаться над другими, потому что пролито будет столько же слез, сколько было смеха. А еще запрещалось жаловаться на мороз, поэтому из-за этого можно было сильно заболеть. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, идти на рыбалку или охоту.

Что можно делать завтра

Это подходящий день для того, чтобы найти новую работу. Также можно перебрать старую одежду и отдать ненужные вещи нуждающимся. Наши предки мастерили и развешивали кормушки для птичек. Если туда сразу же прилетели пернатые друзья, это считалось хорошей приметой.

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