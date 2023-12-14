15 грудня — яке церковне свято, чому на Стефана не можна жалітися на мороз

Завтра, 15 грудня, в православному календарі день пам’яті святителя Стефана. Святий Стефан був одним із перших християнських мучеників, якого забили камінням за проповіді про Ісуса Христа. Він належав до сімдесяти апостолів і був обраний одним з семи дияконів, які служили бідним і тим, хто цього потребував. Він також був чудотворцем і проповідником, який відстоював свою віру перед юдеями і греками. За свою відвагу і ревнощі він був засуджений до смерті Синедріоном, але перед тим, як померти, він просив Бога пробачити своїх ворогів.

Прикмети 15 грудня

Народні прикмети 15 грудня / Фото: Pexels

Мало снігу випало — до спекотного літа.

Захід сонця в хмарах — скоро почнеться сильний вітер.

Глибокі снігові замети — до великого урожаю.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки вірили, що не можна насміхатися з інших, тому що пролито буде стільки ж сліз, скільки було сміху. А ще заборонялося жалітися на мороз, тому через це можна було сильно захворіти. Не варто займатися важкою фізичною працею, йти на риболовлю чи полювання.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для того, щоб знайти нову роботу. Також можна перебрати старий одяг та віддати непотрібні речі тим, хто їх потребує. Наші предки майстрували і розвішували годівнички для пташок. Якщо туди одразу прилетіли пернаті друзі, це вважалося хорошою прикметою.

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