Що буде, якщо "підсмажити" господарське мило на сковороді: корисний лайфгак

Господарське мило – дешевий засіб, який вирішує безліч побутових проблем, якщо знати як його використовувати. Багато господинь використовують господарське мило не лише для прання речей, а й для чищення різноманітних поверхонь й навіть меблів.

Мало хто знає, що господарське мило є чудовим засобом для боротьби з брудом та нагаром на посуді. Воно може допомогти відчистити сковороду від застарілого бруду. А для цього господарське мило потрібно "засмажити" на сковороді, розповідаємо, як.

Як почистити сковороду зсередини

Як смаження господарського мила допоможе сковороді? За допомогою цього натурального засобу можна видалити навіть товстий шар нагару та жиру.

Щоб почистити сковороду зсередини:

Беремо шматок господарського мила та натираємо його на дрібній тертці.

Мильну стружку рівномірно насипаємо на сковороду та додаємо трохи води. Води потрібно не багато, щоб вона ледве покривала мило.

Вмикаємо вогонь та чекаємо, коли мило розчиниться та перетвориться на однорідну масу. На це потрібно буде десь 10 хвилин. Вимикаємо вогонь.

Коли мийна рідина охолоне, відтираємо нагар та бруд на сковорідці.

Як почистити сковороду ззовні

Господарське мило допоможе почистити сковороду і ззовні.

За допомогою господарського мила почистити сковороду від нагару можна не лише зсередини, а й ззовні. Але, звичайно, не за допомогою смаження чи кип'ятіння.

Щоб почистити сковороду зовні потрібно так само натерти господарське мило та розчинити його в теплій воді. Повинний бути розчин, що нагадує густу кашу.

Після цього взяти кілька столових ложок соди та погасити їх оцтом. Додати цю суміш до розчину господарського мила та ретельно перемішати.

Перевертаємо сковороду та наносимо отриману суміш на брудну поверхню. Залишаємо сковороду на 15-20 хвилин.

Після цього беремо щітку та починаємо відчищати бруд. Якщо з першого разу не вийшло прибрати весь бруд, то можете повторити цю процедуру ще раз.

Читайте також: