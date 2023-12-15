ROG Ally – найкращий подарунок під ялинку

ROG Ally - портативна ігрова консоль, що стане ідеальним компаньйоном для тих користувачів, які хочуть завжди мати під рукою колекцію улюблених ігор.

Зараз її можна придбати у максимальній версії Extreme за спеціальною “різдвяною” ціною 29 999 грн.

Дизайн, що зачаровує

ROG Ally вражає своїм стильним і водночас практичним дизайном для комфортної гри. Корпус пристрою витончений, а вага якихось 608 грамів.

Енергія для будь-яких ігор

Консоль оснастили графічним ядром RDNA 3. Навіть у найвимогливіших іграх ви відчуєте потужність 8 ядер із підтримкою 16 потоків і графічної продуктивності до 8,6 терафлопс. ROG Ally також може похвалитися 16 гігабайтами нової високошвидкісної пам’яті LPDDR5 з частотою 6400 МГц, твердотільним накопичувачем обсягом 512 ГБ з інтерфейсом PCIe Gen 4 і слотом для швидкісних карт пам’яті microSD стандарту UHS-II. Модуль Wi-Fi 6E гарантує надійне з’єднання навіть у перевантажених мережах.

Вогняне занурення

Якість графіки вражає. Такою її робить 7-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Завдяки технології AMD FreeSync Premium, геймери отримують неперевершений досвід гри без неприємних розривів кадрів. Здатність дисплея відтворювати 100% відтінків колірного простору sRGB означає, що весь ігровий контент виглядатиме на ньому саме так, як задумали розробники ігор. При цьому максимальна яскравість становить 500 кд/м2, тож зображення залишатиметься чітким навіть на яскравому сонці.

Усе це захищене міцним склом Corning Gorilla Glass Victus.

Справжня універсальність

З'єднайте ROG Ally з телевізором і підключіть кілька ігрових контролерів, щоб миттєво перетворити цей пристрій на потужну консоль для гри в компанії з друзями. Або ж підключіть до неї графічну док-станцію XG Mobile, яка може містити відеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, монітор, мишу та клавіатуру, щоб поринути в кіберспортивні ігри чи сучасні ігри у форматі 4K. І головне, ROG Ally – це не просто ігрова консоль для використання вдома, але й ідеальний компаньйон для гри в дорозі.

Завдяки підтримці Windows 11 ви можете грати у будь-які ігри з величезної бібліотеки від різних платформ: Steam, EA App, PC Game Pass, Epic Games, GOG Galaxy 2.0 та інших бібліотек. А завдяки 3-місячній передплаті Xbox Game Pass, ви отримаєте миттєвий доступ до бібліотеки ігор Xbox одразу «з коробки».

Модель ROG Ally з процесором Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ пам’яті і 512-гігабайтним накопичувачем, доступна за спеціальною ціною 29 999 грн тільки до 31 грудня 2023 року з офіційною гарантією.

Завітайте до унікального світу ігор, де портативність поєднується з потужністю!

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Грай завжди, грай всюди!