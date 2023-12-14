Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 грудня?

Не найлегший у емоційному сенсі день, коли дратівливими – і навіть агресивними – можуть стати навіть спокійні та психічно врівноважені люди. Втім, протистояти такому становищу цілком до снаги кожному з нас – необхідно просто переключити свою увагу з того, що злить, на те, що тішить чи хоча б залишає байдужим. Але найкраще – зосередитися на роботі, підтягнувши наявні «хвости», що дозволить піти на вихідні, як то кажуть з легкою душею.

Водолій

Водоліям зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на сон, який вони побачать цієї ночі – у ньому вони отримають важливу підказку щодо того, як вирішити важливе життєве питання. Найімовірніше, воно стосуватиметься особистого життя представників знака, в якому вони останнім часом неабияк заплуталися. Насправді, вийти з цього клубка протиріч досить просто — зрозуміло, якщо знаєш, за яку ниточку потягнути — сон наочно продемонструє, яку саме.

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