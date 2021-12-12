"Очень горжусь этим": Макрон отреагировал на результаты референдума в Новой Каледонии

"Очень горжусь этим": Макрон отреагировал на результаты референдума в Новой Каледонии

Против независимости территории высказались 96,49% участников голосования.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал итоги референдума в Новой Каледонии. Большинство избирателей высказались против отсоединения островов от Франции.

Об этом сообщает France 24.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в видеообращении, записанном в Елисейском дворце, поздравил граждан с результатами состоявшегося сегодня в Новой Каледонии референдума, жители которой в третий раз высказались против отделения от метрополии.

"Каледонцы сделали выбор в пользу Франции, в пользу единства и доверия. Я очень горжусь этим. Теперь нам следует продолжать строить эту общую судьбу, о которой мечтали и которую инициировали старшие поколения", — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что каледонцы добровольно решили остаться французскими гражданами.

Нынешний референдум был третьим после двух предыдущих: 4 ноября 2018 и 4 октября 2020 года. Все три раза большинство каледонцев высказались против отделения от Франции.

"Итак, Новая Каледония останется французской", — объявил глава государства.

#BREAKING New Caledonia votes overwhelmingly to remain French: partial results pic.twitter.com/hS0iGsHHtb — AFP News Agency (@AFP) December 12, 2021

После подсчета 100% бюллетеней против независимости территории высказались 96,49% участников голосования. За проголосовало 3,51%. Явка избирателей составила 43,90%.

Новая Каледония — архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана в 15 тысячах километров от Парижа с особым статусом. 1998 после столкновений между властными силами и сепаратистами из народа канак (местного населения острова) было заключено соглашение, которое предусматривало проведение референдума о независимости Новой Каледонии от Франции, который состоялся 4 ноября 2018 года. Большинство (56,4%) не поддержало независимость. Однако местные власти имеют право провести еще два похожих референдума.

Напомним, что Зеленский и Макрон договорились о встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Читайте также: