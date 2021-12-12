Ксения Мишина впервые откровенно призналась, почему окончательно разошлась с Эллертом

Также звезда рассказала, какого хотела бы мужчину видеть возле себя.

Украинская актриса Ксения Мишина еще осенью окончательно решила разойтись со сценаристом студии "Квартал 95" Александром Эллертом.

Что именно стало причиной такого решения, звезда раньше не рассказывала. Актриса только делала намеки, что их отношения были "токсичными". Впрочем, "Світському життю" артистка впервые откровенно рассказала, почему они разошлись. По словам Ксении, им было тяжело вместе.

"У нас были отличные отношения. Было очень много яркого и положительного, много плюсов. Но и были минусы. Мы пытались поладить. Но, к сожалению, ничего не удалось", — говорит Ксения.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

Экс-влюбленные часто ссорились, ведь они очень эмоциональны. Кроме того, звезда поделилась, что из-за ее работы они мало проводили времени вместе. Конфликты негативно влияли как на Мишину, так и на Эллерта. Поэтому Ксения решила разойтись.

"Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях. Мне было очень больно, мне очень неприятно. Я просто не знаю, как это вытерпеть. Ему тоже было очень больно, очень сложно. Он тоже не знал, как это разрулить", — говорит артистка.

Впрочем, знаменитость до сих пор не уверена, разошлись ли они навсегда. К слову, экс-влюбленные, возможно, снова сойдутся.

"Я не знаю, что будет дальше. Будем ли мы вместе или нет. Я ценила эти отношения, но это постоянный стресс", — призналась актриса.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

Также артистка рассказала, что хотела бы видеть возле себя мужчину, в котором была бы уверенной. Она хочет чувствовать себя с ним защищенной, а также любимой.

Заметим, в середине июля Ксения сообщила о разрыве отношений с Александром. Впрочем, Эллерту удалось наладить отношения со своей любимой. Однако осенью влюбленные сообщили, что снова разошлись.

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