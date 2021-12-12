День Андрея Первозванного: традиции, обычаи и гадания

В этот день грех что-либо делать без уважительной причины.

13 декабря – День памяти святого Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов Христовых. Согласно церковным легендам, святой проповедовал христианство в Скифии и дошел до Киева.

Однако это Калита — народный праздник, суть которого заключается в переводе юношей и юношей к взрослой группе.

13 декабря: церковный праздник

Апостол Андрей — в христианстве один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Первый Византийский епископ. Сын еврейского рыбака Ионы. До встречи с Иисусом занимался рыболовством вместе с братом Петром. Сопровождал Господа на проповедях как один из ближайших учеников. Вероятно, был миссионером в скифских землях.

Казненный во время правления императора Нерона. Согласно средневековому преданию XIV века, умер, привязанный к Х-образному кресту, с которым изображается в иконографии. По средневековой древнеукраинской легенде он проповедовал на украинских территориях, предусмотрев появление Киева.

Прозвище в восточной традиции – Первозванный – потому, что Иисус первым позвал его к себе в ученики.

13 декабря: гадание

Самым популярным днем для гадания в Украине является гадание в рамках Андреевского обряда 13 декабря.

Существует много описанных гаданий, которыми пользовались девушки на Андрея. Многие похожи на те, которые были на Екатерины . Нужно, например, снять обувь с левой ноги и начать им мерить расстояние от стола до порога: девушка, которая первая это сделает, первой и выйдет замуж.

. Нужно, например, снять обувь с левой ноги и начать им мерить расстояние от стола до порога: девушка, которая первая это сделает, первой и выйдет замуж. В Тернопольской области распространены гадания — на петухах и курицах, отгадывание предметов с завязанными глазами, сеяние конопляных семян вокруг дома, зажигание ниток, выливание воды на горячий воск и т.д.

Поздним вечером девушки собирались в отдельную группу для гаданий. Большинство сюжетов подобны тем, которыми пользовались в канун Нового года. Но некоторые были и "андреевские".

Взяв дома муки, сходились к одной из подружек. Чтобы замесить его, трижды ходили к реке; воду приносили только во рту. Зачерпнув ладонью со дна источника, смотрели что попало в руки: если камень — будущий муж будет каменщиком, земля — земледельцем, лучина — столяром.

Изготовленные пышки (балабушки) выпекали в печи и клали на скамейку. Хозяйка впускала в дом изголодавшегося пса — чье изделие он съедал в первую очередь, но юноша быстрее выйдет замуж.

В некоторых районах, в частности па Полесье, устраивали своеобразное действо — "сеяли лен". Девушки выбегали на улицу, имитировали сев льна (иногда — конопли) и "волочили ниву" юбками, приказывая: "Святой Андрей, на тебе конопли сей, дай же мне. Боже, знать, с кем их буду брать!".

Придя во свой двор, девушки срезали вишневую веточку и ставили в воду: если до Рождества зацветет, то девушке счастлива судьба в браке.

13 декабря: народные традиции

Это день народного календаря, к которому приспосабливали Андреевский обряд "Калиту", суть которого заключается в переводе юношей и юношей во взрослые возрасты. День Андрея действительно мальчишник. Как и в большом количестве украинских праздников, в его обрядах просматриваются дохристианские традиции. Молодежь в этот день устраивала всевозможные забавы. Основное действие праздника – это откусывание "калить". Печенье привязывают наивысшее под потолком, а потом ребята с завязанными глазами должны допрыгнуть до него и откусить кусок. Парней, которым удалось отведать калиту, величали Андреями, на голову им девушки одевали венки из барвинка, украшенные колосьями ржи, пшеницы, пучками калины и целовали в губы. Иногда девушки тоже пробовали кусать калиту, но они, как правило, ездили на рогачах.

Парни после вечерниц делали ущерб: выносили на огороды соломорезки, снимали ворота или калитки и несли во двор будущих невест. Наибольшим дебоширом считали вытащить на крышу дома сани или телеги. До сих пор из Андреевских обрядов сохранились именно девичьи гадания и мальчишеские убытки.

Наполненные дохристианскими обрядами, весельем и развлечениями молодые андреевские, как и екатерининские, вечерницы приходились на время филипповского поста и, следовательно, не соответствовали нормам христианской морали. Попытки духовенства преодолеть эту народную внецерковную традицию не принесли желаемых последствий. Однако с течением времени вечерницы на Андрея, как и другие праздники, постепенно потеряли магическую функцию и превратились в своеобразную забаву, повод, чтобы собраться холостяцкой молодежи.

Для столичных подростков организовали традиционные вечерницы с гаданием и танцами