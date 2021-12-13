В Праге тысячи людей вышли на протесты против обязательной COVID-вакцинации

Участники марша были без масок и, несмотря на требование полиции, не соблюдали правила социального дистанцирования.

В Чешской Республике в воскресенье, 12 декабря, несколько тысяч человек вышли на улицы Праги в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных групп, включая людей от 60 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что участники марша были без масок и, несмотря на требование полиции, не соблюдали правила социального дистанцирования. Один из демонстрантов был задержан.

Митингующие, скандировавшие: "Свободы!", заявили о нарушении своих конституционных прав. Они подчеркнули, что не против добровольной вакцинации, однако не согласны с решением об обязательной прививке.

Ранее на этой неделе чешское правительство издало приказ о принудительной вакцинации граждан от 60 лет и старше, а также медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков. Решение должно вступить в силу в марте.

В то же время ситуация еще может измениться, поскольку на следующей неделе в Чехии приведут к присяге новое коалиционное правительство, уже выступившее против введения мандата на вакцинацию. Заметим, что в Чехии уже полностью вакцинировано от COVID-19 60,3% населения.

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