Зрелищный разгром: самые яркие фото боя Ломаченко - Комми

Украинский боксер сделал важный шаг на пути к возвращению титулов.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

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Сплошное доминирование украинского боксера в течение 12 раундов не оставило троице судей никаких сомнений, кто был настоящим королем ринга. Сокрушительная победа нашего соотечественника - 117:110, 119:108, 119:108.

В седьмом раунде Ломаченко отправил африканца в нокдаун, но пожалел оппонента и благородно не стал его добивать.

Вашему вниманию яркие фотографии главного поединка вечера бокса, который состоялся в Нью-Йорке.

Отметим, что победа над Комми приблизила Ломаченко к бою против Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ноябре этого года австралиец сенсационно отобрал титулы у американца Теофимо Лопеса, которому Ломаченко уступил в прошлом году.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко заподозрили в измене. Василий в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины.

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