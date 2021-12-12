Ломаченко - Комми: лучшие моменты боя (видео)

Украинец разгромил своего африканского оппонента по итогам 12 раундов.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил ганца Ричарда Комми в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке.

Украинский боксер доминировал в ринге на протяжении всего поединка, а в седьмом раунде отправил африканца в нокдаун.

По итогам 12 раундов ни у кого из судей не осталось сомнений в победе Василия - 117:110, 119:108, 119:108.

Вашему вниманию видео лучших моментов этого поединка.

Победив Комми, украинский боксер завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. После боя Ломаченко заявил о готовности сразиться против Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ранее австралиец выразил желание провести поединок с украинцем.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.

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