Ломаченко - Коммі: найкращі моменти бою (відео)

Українець розгромив свого африканського опонента за підсумками 12 раундів.

У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі в головному бою вечора боксу в Нью-Йорку.

Український боксер домінував у ринзі протягом усього поєдинку, а в сьомому раунді відправив африканця до нокдауну.

За підсумками 12 раундів ні в кого з суддів не залишилося сумнівів щодо перемоги Василя - 117:110, 119:108, 119:108.

До вашої уваги відео найкращих моментів цього поєдинку.

Перемігши Коммі, український боксер завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Після бою Ломаченко заявив про готовність битися проти Джорджа Камбососа за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Раніше австралієць висловив бажання провести поєдинок з українцем.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

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