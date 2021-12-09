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Pantone оголосив головний колір 2022 року

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Pantone оголосив головний колір 2022 року

Very Peri - Pantone оголосив головний колір 2022 року / Pantone

Це вперше, коли Pantone створили новий відтінок, якого не було в каталозі на наступний рік.

Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone оголосив головний колір 2022 року.

Про це повідомляється на сайті інституту.

Зазначається, що ним став відтінок фіолетового, який називається Very Peri. Він символізує безтурботну впевненість, а також винахідливість і творчість. Для створення Very Peri змішали синій та фіолетово-червоний тони.

Very Peri - Pantone оголосив головний колір 2022 року / © Pantone
Very Peri - Pantone оголосив головний колір 2022 року / Pantone

Такий вибір у Pantone пояснюють стрімким розвитком ігрових і креативних індустрій, розробленням метавсесвітів, а також глобальним впливом пандемії COVID-19.

Варто зазначити, що Pantone щорічно, обирає головний колір року, починаючи від 2000 року

Нагадаємо, що кольорами 2021 року від Pantone стали сірий відтінок Ultimate Grey і яскраво-жовтий Illuminating, а головним кольором 2020 року Pantone обрав відтінок 19-4052 Classic Blue або класичний синій.

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