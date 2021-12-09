Це вперше, коли Pantone створили новий відтінок, якого не було в каталозі на наступний рік.

Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone оголосив головний колір 2022 року.

Про це повідомляється на сайті інституту.

Зазначається, що ним став відтінок фіолетового, який називається Very Peri. Він символізує безтурботну впевненість, а також винахідливість і творчість. Для створення Very Peri змішали синій та фіолетово-червоний тони.

Very Peri - Pantone оголосив головний колір 2022 року / Pantone

Такий вибір у Pantone пояснюють стрімким розвитком ігрових і креативних індустрій, розробленням метавсесвітів, а також глобальним впливом пандемії COVID-19.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU — PANTONE (@pantone) December 9, 2021

Варто зазначити, що Pantone щорічно, обирає головний колір року, починаючи від 2000 року.

Нагадаємо, що кольорами 2021 року від Pantone стали сірий відтінок Ultimate Grey і яскраво-жовтий Illuminating, а головним кольором 2020 року Pantone обрав відтінок 19-4052 Classic Blue або класичний синій.