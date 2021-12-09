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Pantone объявил главный цвет 2022 года

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Pantone объявил главный цвет 2022 года

Very Peri — Pantone объявил главный цвет 2022 года / Pantone

Это впервые, когда Pantone создали новый оттенок, которого не было в каталоге на следующий год.

Международный исследовательский институт цвета Pantone объявил главный цвет в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте института.

Отмечается, что им стал фиолетовый оттенок, который называется Very Peri. Он символизирует безмятежную уверенность, а также изобретательность и творчество. Для создания Very Peri смешали синий и фиолетово-красный тона.

Very Peri — Pantone объявил главный цвет 2022 года / © Pantone
Very Peri — Pantone объявил главный цвет 2022 года / Pantone

Такой выбор в Pantone объясняют стремительным развитием игровых и креативных индустрий, разработкой метамиров, а также глобальным влиянием пандемии COVID-19.

Стоит отметить, что Pantone ежегодно выбирает главный цвет года, начиная с 2000 года.

Напомним, что цветами 2021 года от Pantone стали серый оттенок Ultimate Grey и ярко-желтый Illuminating, а главным цветом 2020 Pantone выбрал оттенок 19-4052 Classic Blue или классический синий.

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