Это впервые, когда Pantone создали новый оттенок, которого не было в каталоге на следующий год.

Международный исследовательский институт цвета Pantone объявил главный цвет в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте института.

Отмечается, что им стал фиолетовый оттенок, который называется Very Peri. Он символизирует безмятежную уверенность, а также изобретательность и творчество. Для создания Very Peri смешали синий и фиолетово-красный тона.

Very Peri — Pantone объявил главный цвет 2022 года / Pantone

Такой выбор в Pantone объясняют стремительным развитием игровых и креативных индустрий, разработкой метамиров, а также глобальным влиянием пандемии COVID-19.

Изготовляя Pantone Цвет года 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, dynamickое кольцо blue hue with vivifying violet red undertone blends faithfulness a status of blue with energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU — PANTONE (@pantone) December 9, 2021

Стоит отметить, что Pantone ежегодно выбирает главный цвет года, начиная с 2000 года.

Напомним, что цветами 2021 года от Pantone стали серый оттенок Ultimate Grey и ярко-желтый Illuminating, а главным цветом 2020 Pantone выбрал оттенок 19-4052 Classic Blue или классический синий.