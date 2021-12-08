Евро-2020, "Игра в кальмара" и поп-ит: что украинцы искали в Google в 2021 году

Евро-2020, "Игра в кальмара" и поп-ит: что украинцы искали в Google в 2021 году

В этом году информация о коронавирусе не вошла даже в ТОП-10 поисковых запросов.

Компания Google назвала самые популярные поисковые запросы украинцев в течение 2021 года.

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Об этом говорится в традиционном пресс-релизе компании.

Так, в уходящем году самым популярным поисковым запросом в Google Украина стал не "Коронавирус", как это было в 2020-м, а "Евро 2020". Более того, в отчете указано, что информация о пандемии не вошла даже в ТОП-10 поисковых запросов 2021 года.

На втором месте в этом году оказался сериал "Игра в кальмара". Кроме того, в первую десятку вошел запрос "Холостяк 2021" – популярное реалити-шоу.

Топ-10 поисковых запросов украинцев в 2021 году:

"Евро 2020" "Игра в кальмара" "Холостяк 2021" "Классрум" "Украина-Англия" "Усик Джошуа" "Евровидение 2021" "Украина-Швеция" "Олимпиада 2021" "Вступ 2021

Персоной года, о которой украинцы искали больше всего информации, - стал боксер Александр Усик. Также чаще всего наши граждане искали фниормацию о российском политике Алексее Навальном и певице МакSим. Что касатеся людей, которые умерли в этом году, больше всего запросов было о принце Филиппе.

Таким образом в десятку попали:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергей Стерненко Адель Асанти Алек Болдвин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Фильмы/сериалы/телешоу

Что касается фильмов, то в 2021 году украинцы чаще всего искали фильм от Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара".

Самым популярным телешоу стало романтическое реалити-шоу "Холостяк".

Вопросы "Что такое?" и "Как?"

В 2021 году пользователи Google также задавали много вопросов. Большинство хотели узнать, что такое ABOBA (мэм, возникший после шутливого видео вымышленного кандидата в президенты России по фамилии Абоба), симпл-димпл и клабхаус. Также украинцам было интересно: как умер Сквидвард (один из главных героев мультфильма "Губка Боб"), как выйти замуж, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за прививку, как зарегистрироваться и обновить программу "Дия", а также как похудеть за неделю.

Покупки

Покупкой года в Украине стала антистресс-игрушка поп-ит. Украинцы также интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, симпл-димпл, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, санки, а также биткоин и витамин D.