Евро-2020, "Игра в кальмара" и поп-ит: что украинцы искали в Google в 2021 году

В этом году информация о коронавирусе не вошла даже в ТОП-10 поисковых запросов.
Компания Google назвала самые популярные поисковые запросы украинцев в течение 2021 года.
Об этом говорится в традиционном пресс-релизе компании.
Так, в уходящем году самым популярным поисковым запросом в Google Украина стал не "Коронавирус", как это было в 2020-м, а "Евро 2020". Более того, в отчете указано, что информация о пандемии не вошла даже в ТОП-10 поисковых запросов 2021 года.
На втором месте в этом году оказался сериал "Игра в кальмара". Кроме того, в первую десятку вошел запрос "Холостяк 2021" – популярное реалити-шоу.
Топ-10 поисковых запросов украинцев в 2021 году:
- "Евро 2020"
- "Игра в кальмара"
- "Холостяк 2021"
- "Классрум"
- "Украина-Англия"
- "Усик Джошуа"
- "Евровидение 2021"
- "Украина-Швеция"
- "Олимпиада 2021"
- "Вступ 2021
Персоной года, о которой украинцы искали больше всего информации, - стал боксер Александр Усик. Также чаще всего наши граждане искали фниормацию о российском политике Алексее Навальном и певице МакSим. Что касатеся людей, которые умерли в этом году, больше всего запросов было о принце Филиппе.
Таким образом в десятку попали:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергей Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдвин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Фильмы/сериалы/телешоу
Что касается фильмов, то в 2021 году украинцы чаще всего искали фильм от Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".
В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара".
Самым популярным телешоу стало романтическое реалити-шоу "Холостяк".
Вопросы "Что такое?" и "Как?"
В 2021 году пользователи Google также задавали много вопросов. Большинство хотели узнать, что такое ABOBA (мэм, возникший после шутливого видео вымышленного кандидата в президенты России по фамилии Абоба), симпл-димпл и клабхаус. Также украинцам было интересно: как умер Сквидвард (один из главных героев мультфильма "Губка Боб"), как выйти замуж, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за прививку, как зарегистрироваться и обновить программу "Дия", а также как похудеть за неделю.
Покупки
Покупкой года в Украине стала антистресс-игрушка поп-ит. Украинцы также интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, симпл-димпл, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, санки, а также биткоин и витамин D.