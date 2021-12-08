Євро-2020, "Гра в кальмара" та поп-іт: що українці шукали в Google у 2021 році

Євро-2020, "Гра в кальмара" та поп-іт: що українці шукали в Google у 2021 році

Цьогоріч інформація про коронавірус не увійшла навіть до ТОП-10 пошукових запитів.

Компанія Google назвала найпопулярніші пошукові запити українців протягом 2021 року.

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Про це йдеться у традиційному прессрелізі компанії.

Так, у році, що минає, найпопулярнішим пошуковим запитом в Google Україна став не "коронавірус", як це було 2020-го, а "Євро 2020". Більше того, у звіті зазначено, що інформація про пандемію не увійшла навіть до ТОП-10 пошукових запитів 2021 року.

На другому місці цього року опинився серіал "Гра в кальмара". Крім того, до першої десятки увійшов запит "Холостяк 2021" - популярне реаліті-шоу.

Топ-10 пошукових запитів українців у 2021 році:

"Євро 2020" "Гра в кальмара" "Холостяк 2021" "Класрум" "Україна - Англія" "Усик - Джошуа" "Евробачення 2021" "Україна - Швеція" "Олімпіада 2021" "Вступ 2021

Персоною року, про яку українці шукали найбільше інформації, став боксер Олександр Усик. Також найчастіше українці шукали інформацію про російського політика Олексія Навального та співачку МакSим. Щодо людей, які померли цього року, найбільше запитів було про принца Філіпа.

Таким чином? до десятки потрапили:

Олександр Усик Олексій Навальний МакSим Сергій Стерненко Адель Асанті Алек Болдвін Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрій Ярмоленко

Фільми/серіали/телешоу

Щодо фільмів, то 2021 року українці найчастіше шукали фільм від Marvel "Веном 2". Також у першій десятці - продовження популярних фільмів за коміксами: "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера", анімації "Бос-молокосос 2" і "Душа", а також космічна фантастика "Дюна".

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара".

Найпопулярнішим телешоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостяк".

Запитання "Що таке?" та "Як?"

У 2021 році користувачі Google також ставили багато запитань. Більшість хотіли дізнатися, що таке ABOBA (мем, який виник після жартівливого відео вигаданого кандидата у президенти Росії на прізвище Абоба), сімпл-дімпл і клабхаус. Також українців хвилювало: як помер Сквідвард (один із головних героїв мультфільму "Губка Боб"), як вийти заміж, змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за щеплення, як зареєструватися та оновити програму "Дія", а також як схуднути за тиждень.

Покупки

Покупкою року в Україні стала антистрес-іграшка поп-іт. Українці також цікавилися, де купити квитки на потяг, iPhone 13, сімпл-дімпл, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, санчата, а також біткоїн та вітамін D.