День ангела 2 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 2 января: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 2 января празднуют: Антон, Даниил, Иван и Игнатий.

Мужские именины

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой". Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте. В учебе Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон – однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже пытаться найти что-то другое. В юности Антон склонен к быстрым и жарким отношениям, однако в семье он постоянен и надежен.

Данило

В переводе с древнееврейского имени Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Данило – спокойный и добрый мальчик. По характеру больше похож на мать. Мало болеет и любит подвижные игры. Общительный, постоянно окруженный друзьями. Он не выносит лжи, может даже разозлиться, но сразу быстро уходит и зла долго не помнит. Родившиеся зимой Данилы всегда талантливы и многое достигают в жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Игнатий

Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Оно давалось ребенку, чтобы уберечь его от злых духов, потому что делало рождение малыша незаметным для темных сил. Игнатий в полной мере наделен чертами лидера и говорит нечасто, но весомо. Он способен самостоятельно построить свою жизнь, высоко подняться по служебной лестнице и увлечь за собой людей.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие дни рождения ребенка дни.

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