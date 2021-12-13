Народные приметы, обряды и обычаи 13 декабря

В этот день женщины старались не печь хлеб, не шить и не прясть.

13 декабря церковь и верующие чтят память апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, архиепископа Индийского.

13 декабря: церковный праздник

Апостол Андрей, святой Андри и — в христианстве один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, упоминаемый в Новом Завете. Родился в Вифсаиде, Сирия, Римская империя. Первоначальное еврейское имя неизвестно. Сын еврейского рыбака Ионы. До встречи с Иисусом занимался рыболовством вместе с братом Петром. Сопровождал Господа на проповедях как один из ближайших учеников. Вместе с другими учениками принял Святого Духа во время Пятидесятницы.

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Проповедовал христианство на востоке Римской империи (в Каппадокии, Галатии, Битинии, Фракии, Македонии, Тессалониках, Ахае и др.). Вероятно, был миссионером в скифских землях. Казненный в Патрах во время правления императора Нерона. Согласно средневековому преданию XIV века, умер, привязанный к Х-образному кресту, с которым изображается в иконографии.

В православной традиции преемники Андрея числятся Константинопольскими патриархами. По средневековой древнеукраинской легенде он проповедовал на украинских территориях, предусмотрев появление Киева. Почитается во всех христианских церквях как святой и мученик. Патрон Украины и Шотландии. Прозвище в восточной традиции – Первозванный – потому, что Иисус первым позвал его к себе в ученики.

13 декабря: народные традиции

В этот день женщины старались не печь хлеб, не шить и не прясть. На Андрея девушки много гадали, предвидя свою судьбу. Действия, связанные с гаданиями, такие же как и в канун Нового года.

13 декабря: украинские народные приметы

На Андрея нужно кожуха-благодетеля.

На Андрея делается девочкам надежда.

Я, святой Андрей, конопли сей, дай же. Боже, знать, с кем свадьбу играть.

Андрей, Андрей, я тебе коноплю сею, пеленой волоку, потому что я замуж хочу,

13 декабря: что следует делать

В народной традиции обычаи и обряды в этот день носят дохристианский характер: угадывание будущей судьбы, заклинание. Андрея является логическим продолжением молодежных гуляний, где юноши и девушки ищут себе пару для будущей супружеской жизни.

13 декабря: что категорически запрещено делать

Шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому.

Устраивать громкие гулянья с алкоголем.

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