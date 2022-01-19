68-річний Андрій Макаревич підтвердив, що стане батьком

Молода дружина музиканта подарує йому четверту дитину.

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич завуальовано підтвердив чутки, які ширилися ще місяць тому про поповнення у його родині.

Так, 68-річний музикант зізнався, що вчетверте стане батьком. Молода дружина зірки, 37-річна журналістка Ейнат Кляйн вагітна первістком. Про цікавий стан дружини Макаревич розповів kp.ru.

На привітання преси з прийдешнім поповненням, артист відповів: "Дякую вам велике, але я раніше часу такі речі не обговорюю. Дякую за вітання!".

instagram.com/_einatklein_

В оточенні Макаревича говорять, що малюк для подружжя дуже очікуваний, вони його планували. Подейкують, що Ейнат наважилася на ЕКО, яке зробила в Ізраїлі, де мешкає.

Близькі до закоханих люди навіть стверджують, що у них народиться хлопчик, якого вони планують назвати на честь діда Вадимом.

instagram.com/_einatklein_

Для Ейнат Кляйн це буде перша дитина, у той часяк Макаревич має трьох дітей від попередніх стосунків: позашлюбна донька Дана, яка проживає разом зі своїм чоловіком у Філадельфії. Також співак має сина Івана, який народився 1987 року у шлюбі з Аллою Голубкіною.

Андрій Макаревич з сином Іваном / instagram.com/jamesoclahoma

2000 року у виконавця народилася донька Ганна.

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