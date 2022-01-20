"Сантьяго Бернабеу" или "Камп Ноу": болельщики определили лучший стадион Европы

Дом дортмундской "Боруссии" оценили в 4,57 балла.

Арену "Боруссии" Дортмунд "Зигналь Идуна Парк" признали лучшим стадионом Европы.

Английский портал Money провел исследования на основе оценок, которые посетители выставляли аренам в Google, Tripadvisor и Football Ground.

Стадион "шмелей" оценили в 4,57 балла из 5 максимальных.

Money

Следом идут "Арена Национальа" ("Стяуа" и сборная Румынии), "Камп Ноу" ("Барселона"), "Сантьяго Бернабеу" ("Реал"), "Миллениум" ("Уэльс"), "Народовый" (сборная Польши ) и "Тоттенгэм Стедиум". Всех их оценили в 4,53 балла. В топ-32 больше всего арен делегировали Испания и Англия – по 5.

Худший — "Карло Кастеллани" — домашний стадион итальянской "Эмполи" Он получил всего 2,90 балла.

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