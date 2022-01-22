Как собственноручно перешить руль своего автомобиля: лучшие советы

Сделать это не так уж и сложно, но к этому процессу нужно хорошо подготовиться.

Когда вы садитесь на водительское сиденье, прежде всего к чему прикасаешься – это руль. Именно он чаще всего изнашивается первым. Когда на автомобиле большой пробег, рулевое колесо напоминает "швейцарский сыр" с большим количеством дыр.

ТСН.Авто подготовил для вас советы, как вернуть хороший вид рулю автомобиля.

Самый дешевый способ – это купить чехол. Несколько секунд и все проблемные места скрыты, но эстетичный вид его значительно ухудшается. Далее можно обратиться к специалистам, которые смогут его покрасить. Большинство недостатков скроются, но если вам нужен идеал, то только перешивка новым материалом.

Если вы хотите немного сэкономить, тогда можете выбрать виниловый материал для перешивки руля. Выглядит он неплохо, но гораздо быстрее изнашивается. Поэтому лучше выбрать натуральную кожу. Такой руль будет выглядеть гораздо красивее и дольше прослужит.

Чтобы обшить руль, кроме уже выбранного материала, вам понадобится следующее:

крепкая армированная нить соответствующего цвета;

игла для работы с кожей;

два металлических наперстка;

малярный скотч и листы картона для выкройки;

маркер или карандаш;

острый нож, лучше всего канцелярский, макетный или строительный;

пищевая тонкая пленка;

водостойкий клей.

Пора начинать. Первое – это нужно снять руль с автомобиля, у каждой модели это делается по своему, поэтому лучше посмотрите в интернете, как это сделать. Также важно делать это осторожно, чтобы не повредить любые шлейфы и провода.

Далее – нам нужно обтянуть все детали пищевой пленкой, а затем обклеить их малярным скотчем, чтобы образовалась бумажная поверхность. После чего проводим разметку по линиям будущих швов маркером или карандашом. Чаще оплетки делят на 4 части. Детали нужно пронумеровать или подписать. Снять части скотча и расправить на ровной поверхности, получая трафарет будущей выкройки и вырезать их. Разложить лекала на коже и подготовить куски материала к шитью.

Теперь пора показать ваше мастерство в шитье. Размещаете куски кожи на руле так же, как вы раньше вырезали трафарет и понемногу начинайте сшивать их. Торопиться не нужно, делайте аккуратный и ровный шов, ведь вы постоянно потом будете на него смотреть. Вот и все, у вас есть новенькое и хорошее рулевое колесо.