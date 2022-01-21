Каким будет курс гривны: прогноз на 2022 год

Экономисты не ожидают существенных изменений в 2022 году, впрочем, нестабильная политическая ситуация может существенно скорректировать экономические показатели.

Прошлый год оказался удачным для гривни. Множество факторов способствовало его укреплению, это и чрезвычайный урожай в сельскохозяйственной отрасли, и благоприятная конъюнктура на рынке, в том числе высокие цены на металлы и железную руду. Даже негативные прогнозы по поводу работников не оправдались: пандемия коронавируса существенно не повлияла на перевод денег из-за границы. В прошлом году общий объем частных переводов составил более 12 миллиардов долларов, что также оказало существенное влияние на стабильность государственной валюты. Здесь также не стоит забывать о устойчивом развитии IT-сектора, принесшего немало валюты.

В целом в 2021 году гривня укрепилась на 3% и вошла в топ-10 крепких валют мира по отношению к доллару. Она могла бы укрепиться еще больше, если бы не выкуп Национальным банком гривны в золотовалютные резервы. ТСН.ua рассказывает, что жду гривну 2022 года.

Политическая составляющая

Первое, что стоит отметить, это то, что на курс гривни может существенно повлиять ситуация. Последние события, связанные с угрозами Российской Федерации начать военное вторжение в Украину, крайне негативно влияют на общее экономическое положение вещей. Такие угрозы не только отпугивают иностранных инвесторов, но и вызывают озабоченность среди украинских граждан, которые в подобных ситуациях, чтобы обеспечить себе подушку безопасности, бегут в обменники менять гривну на доллары. Впрочем, если политическая ситуация останется более или менее стабильной, спрогнозировать что будет с курсом немного проще. Так что нашем в анализе мы не будем учитывать непредвиденные политические события.

Экономические предпосылки

Что может повлиять на курс гривны в 2022 году

Большое количество факторов влияет на курс. Во-первых, сейчас в Украине имеет место социальный фактор. В частности, речь идет о том, что сейчас власти предлагают социальные инициативы, во многом изменяющие соотношение денежных потоков. Это и "ковидная тысяча" Зеленского, которую, как показывают результаты, украинцы в основном потратили на покупку книг в книжных магазинах. Также сюда можно отнести рост минимальной заработной платы и прожиточного минимума, в соответствии с которыми будут изменяться привязанные к ним показатели. Этот фактор будет влиять на инфляционные показатели и на часть денег, которая есть на руках у населения.

Есть и иностранный фактор, на который Украина не может повлиять. Это поведение Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка относительно политики количественного смягчения и денежно-кредитной политики. Инфляция в США и Евросоюзе значительно усилилась за последний год. Только в США в 2021 году она выросла на рекордные 6,8%, в Евросоюзе этот показатель в декабре 2021 – январе 2022 составил более 5%, что намного выше плановых показателей. Действия западных финансистов будут направлены на урегулирование указанной инфляции, что также может сказаться на курсе валют в нашем государстве.

Отдельно следует отметить, что цены на энергоносители повысились в разы. Баррель нефти в настоящее время составляет более 87 долларов. Газ в Европе кое-где достигает 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Значительные скачки цен на энергоносители провоцируют инфляционные процессы и провоцируют импорт инфляции.

Курс гривны на 2022 год

Как отмечают экономисты, в 2022 году значительных изменений по курсу гривни не ожидается, курс может быть в коридоре 26-29 гривен по отношению к доллару. Ситуация в основном зависит от политического фактора. Как отмечает экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса в своем Facebook, из-за агрессивных выпадов России курс гривни начал колебаться и достиг 28 гривен, а Национальный банк Украины в свою очередь сдерживает колебания на валютном рынке, продавая доллары из резервов.

"Только за последнюю неделю пришлось продать около 300 млн. долларов. Что дальше? Все полностью упирается в психологический фактор. Экономических причин резкого падения нет. Если Путин и Ко будут накручивать уровень агрессии, давление продолжится. Если пойдут на деэскалацию – остановится и курс гривны", – отмечает Фурса.

Читайте также: