В Харькове опасные "игрушки" отправили в больницу трех детей

Врачи спасли детей, изъяв посторонние предметы.
В Харькове за два дня госпитализировали трех детей, проглотивших монеты.
Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 24 января.
Сначала в "скорую" позвонили родители 6-летнего мальчика с жалобой на непрерывный кашель у ребенка. Малыша забрали в больницу и во время обследования обнаружили застрявшую в трахее монету.
Впоследствии госпитализировали еще двух малышей — двухлетнюю девочку и четырехлетнего мальчика с копейками уже в желудке.
Всех малышей медики смогли спасти – посторонние предметы изъяли с помощью эндоскопа, без хирургического вмешательства. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей и уже через сутки их смогут выписать домой.
Напомним, что нейрохирурги детской национальной больницы "Охматдет" разработали целую спецоперацию по спасению 11-летнего Богдана Касько. Они сначала установили конструкцию из карбона и титана, которая помогла не задохнуться парню и исправить деформированную шею.
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