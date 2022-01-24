У Харкові небезпечні "іграшки" відправили до лікарні трьох дітей

У Харкові небезпечні "іграшки" відправили до лікарні трьох дітей

Лікарі врятували дітей та дістали сторонні предмети.

У Харкові за два дні ушпиталили трьох дітей, які проковтнули монети.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 24 січня.

Спочатку до “швидкої” зателефонували батьки 6-річного хлопчика зі скаргою на безперервний кашель у дитини. Малого забрали до лікарні і під час обстеження виявили монету, що застрягла у трахеї.

Згодом ушпиталили ще двох малюків - дворічну дівчинку та чотирирічного хлопчика із копійками вже у шлунку.

Усіх малюків медики змогли врятувати - сторонні предмети дістали за допомогою ендоскопу, без хірургічного втручання. Наразі діти перебувають під наглядом лікарів і вже за добу їх зможуть виписати додому.

У Харкові за два дні ушпиталили трьох дітей, які проковтнули монети | Новини України

Нагадаємо, що нейрохірурги дитячої національної лікарні "Охматдит" розробили цілу спецоперацію з порятунку 11-річного Богдана Каська. Вони спочатку встановили конструкцію з карбону й титану, яка допомогла не задихнутися хлопцю і виправити деформовану шию.

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