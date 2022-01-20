В Украине колеблется курс валют: чего ожидать в ближайшее время от доллара

В Украине колеблется курс валют: чего ожидать в ближайшее время от доллара

Валюты в обменниках хватает.

Курс валют в Украине колеблется и бьет рекорды. Если в начале января НБУ установил стоимость доллара свыше 27 грн, а евро – почти 31 грн, то 20 января – доллар достиг отметки 28,4 грн, а евро перевалил за 32 грн.

Что будет с валютой дальше, рассказали в Сніданку з 1+1.

Экономисты успокаивают, что доллар достиг своего максимума. Именно поэтому в ближайшее время не будет дорожать.

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"Сейчас эскалация возможного вооруженного конфликта. Соответственно, национальная валюта на это реагирует. Собственно, это основной фактор, который сегодня действует на курс. Других каких-либо факторов – экономических, политических или играющих в сторону ослабления гривны сегодня нет", — говорит Игорь Львов.

По его словам, сейчас валюты в обменниках хватает. Ситуация с долларом может стабилизироваться уже через месяц. Все будет зависеть от ситуации на востоке страны. Поэтому те, кто планировал покупать американскую валюту, стоит немного подождать.

Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Однако, как оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар. В то время как в течение 2021 года гривня значительно укрепилась. Сколько будет стоить национальная валюта с 1 января — в материале.

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