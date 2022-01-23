Джима провалила последнюю гонку перед Олимпиадой-2022

Последней гонкой этапа был масс-старт у женщин.

В воскресенье, 23 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антхольце прошла женская гонка с массовым стартом.

Победу в ней одержала итальянка Доротея Вирер, второй стала Динара Алимбекова из Беларуси, а замкнула тройку француженка Анаис Шевалье-Буше.

Украина в масс-старте была представлена лишь одной биатлонисткой – Юлией Джимой, показавшей 28-й результат, допустив, в общей сложности 5 промахов. Разница украинки с победительницей составила более трех минут.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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