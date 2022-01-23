Джима провалила останню гонку перед Олімпіадою-2022

Останньою гонкою етапу був масстарт у жінок.
У неділю, 23 січня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці відбулася жіноча гонка з масовим стартом.
Перемогу у ній здобула італійка Доротея Вірер, другою стала Дінара Алімбекова з Білорусі, а замкнула трійку француженка Анаїс Шевальє-Буше.
Україна в масстарті була представлена лише однією біатлоністкою - Юлією Джимою, яка показала 28-й результат, припустивши, загалом 5 промахів. Різниця українки з переможницею склала більш ніж три хвилини.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
Читайте також:
Збірна України оголосила склад на Олімпійські ігри-2022: хто представить країну в Пекіні
Україна - у топ-10: результати останньої чоловічої естафети перед Олімпіадою-2022
Україна - поза топ-10: результати останньої жіночої естафети перед Олімпіадою-2022