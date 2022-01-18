На станції "Академік Вернадський" записали "співи" тюленів (відео)

Дослідники отримали численні записи самців, самиць і дитинчат.

Українські вчені почали акустичні дослідження тюленів Ведделла в районі станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Загалом було відомо про близько 30 типів звуків у репертуарі цих тварин, але нещодавно було виявлено ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі. Це різні "цвірінькання", "свисти" і "трелі", що іноді навіть нагадують звуки бластерів із "Зоряних війн", - йдеться в повідомленні.

За словами біологині Оксани Савенко, навесні під час сезону розмноження Ведделлів (з вересня до листопада) українські вчені цілодобово записували їхні підводні співи. Для цього в двох протоках біля острова в лунках, які активно використовували тварини, були встановлені 2 акустичні рекордери. Дослідники отримали численні записи самців, самиць і дитинчат.

Зазначається, що аналіз цих даних за допомогою спеціальної програми дозволить отримати нову інформацію про звуки та підводні комунікації тюленів, зокрема в ультразвуковому спектрі.

"Також наші дослідження допоможуть встановити особливості вокалізацій тварин різного віку і статі та з’ясувати, чи відрізняються діалекти тюленів Ведделла з районів архіпелагу Вільгельма (тобто поблизу «Вернадського») та моря Росса (Західна Антарктика, де проводять дослідження вчені з американської станції "Мак-Мердо")", - розповіла біологиня.

Нагадаємо:

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали, як пінгвіни "марширують" до океану строєм.

Читайте також: