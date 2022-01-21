Яким буде курс гривні: прогноз на 2022 рік

Економісти не очікують суттєвих змін 2022 року, втім політична нестабільна ситуація може суттєво скорегувати економічні показники.

Минулий рік видався вдалим для гривні. Безліч чинників сприяли її зміцненню, це і надзвичайний врожай в сільськогосподарьскій галузі, і сприятлива кон'юнктура на ринку, зокрема високі ціни на метали та залізну руду. Навіть негативні прогнози щодо заробітчан не справдилися: пандемія коронавірусу суттєво не вплинула на переказ грошей з-за кордону. Минулого року загальний обсяг приватних перказів склав понад 12 мільярдів доларів, що також суттєво вплинуло на стабільність державної валюти. Тут також не варто забувати про сталий розвиток IT-сектору, який приніс чимало валюти.

Загалом 2021 року гривня зміцнилася на 3% і увійшла до топ-10 міцних валют світу щодо долара. Вона могла б зміцнитись ще сильніше, якби не викуп Національним банком гривні у золотовалютні резерви. ТСН.ua розповідає, що чекаю на гривню 2022 року.

Політична складова

Перше, що варто зазначити, це те, що на курс гривні може суттєво вплинути політинча ситуація. Останні події довкола погроз Російської Федерації розпочати військове вторгення до України вкрай негативно впливають на загальний економічний стан речей. Такі погрози не тільки відлякують іноземних інвесторів, а й викликають занепокоєність поміж українських громадян, які в подібних ситуаціях, аби забезпечити собі подушку безпеки, біжать в обмінники міняти гривню на долари. Втім, якщо політична ситуація залишиться більш-менш стабільною, спрогнозувати, що буде з курсом, трохи простіше. Тож в подальшому аналізі ми будемо відштовхуватися без урахування непердбачуваних політичних подій.

Економічні передумови

Що може вплинути на курс гривні 2022 року

Велика кількість факторів впливає на курс. По-перше, нині в Україні має місце соціальний фактор. Зокрема, йдеться про те, що наразі влада робить соціальні ініціативи, які багато в чому змінюють співвідношення грошових потоків. Це і "ковідна тисяча" Зеленського, яку, як демонструють результати, українці в більшості витратили на купівлю книг в книгарнях. Також сюди можна віднести зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, відповідно до яких змінюватимуться показники, які до них прив'язані. Цей фактор впливатиме на інфляційні показники та на ту частину грошей, яка є на руках у населення.

Існує й іноземний фактор, на який Україна не може вплинути. Це поведінка Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку щодо політики кількісного пом'якшення та щодо грошово-кредитної політики. Інфляція у США та Євросоюзі суттєво посилилася за останній рік. Тільки у США 2021 року вона виросла на рекордні 6,8%, у Євросоюзі цей показник у грудні 2021 – січні 2022 склав понад 5%, що набагато вище за планові показники. Наразі дії західних фінансистів будуть спрямовані на врегулювання зазначеної інфляції, що також може позначитися на курсі валют у нашій державі.

Окремо варто зазначити, що ціни на енергоносії підвищилися в рази. Барель нафти нині складає понад 87 доларів. Газ у Європі подекуди досягає 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів. Значні стрибки цін на енергоносії провокують інфляційні процеси та провокують імпорт інфляції.

Курс гривні на 2022 рік

Як зазначають економісти, 2022 року значних змін щодо курсу гривні не очікується, курс може бути у коридорі 26-29 гривень відносно долару. Ситуація здебільшого залежить від політичного чинника. Як зазначає економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса у своєму Facebook, через агресивні випади Росії курс гривні почав коливатися та досяг 28 гривень, а Національний банк України своєю чергою стримує коливання на валютонму ринку продаючи долари з резрвів.

"Тільки за останній тиждень довелося продати близько 300 млн. доларів. Що далі? Все повністю упирається у психологічний фактор. Економічних причин різкого падіння немає. Якщо Путін і Ко накручуватимуть рівень агресії, тиск продовжиться. Якщо підуть на деескалацію – зупиниться і курс гривні", - зазначає Фурса.

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