Стало відомо, який краєвид визнали найгарнішим у світі

Місто розташоване менше ніж за годину їзди від іспанської столиці.
Нічний вигляд на середньовічне Толедо - найкрасивіший у світі. Цього року на туристичному конгресі в Японії його визнали містом із найяскравішим панорамним нічним краєвидом, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 22 січня.
Відомі пам'ятки - Собор Святої Марії, монастир - Сан-Хуан-де-лос-Реєс, щовечора освітлюють різними відтінками світла, радуючи туристів і місцевих жителів, які збираються подивитися видовище з оглядової площі - Мірадор-дель-Валле.
Місто, яке розташоване менше ніж за годину їзди від іспанської столиці, нещодавно змінило своє традиційне міське освітлення на більш ефективне – світлодіодне. Нагадаємо, Толедо включено в перелік міст Світової спадщини Іспанії.
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