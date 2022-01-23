Стало відомо, який краєвид визнали найгарнішим у світі

Стало відомо, який краєвид визнали найгарнішим у світі

Місто розташоване менше ніж за годину їзди від іспанської столиці.

Нічний вигляд на середньовічне Толедо - найкрасивіший у світі. Цього року на туристичному конгресі в Японії його визнали містом із найяскравішим панорамним нічним краєвидом, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 22 січня.

Відомі пам'ятки - Собор Святої Марії, монастир - Сан-Хуан-де-лос-Реєс, щовечора освітлюють різними відтінками світла, радуючи туристів і місцевих жителів, які збираються подивитися видовище з оглядової площі - Мірадор-дель-Валле.

Місто, яке розташоване менше ніж за годину їзди від іспанської столиці, нещодавно змінило своє традиційне міське освітлення на більш ефективне – світлодіодне. Нагадаємо, Толедо включено в перелік міст Світової спадщини Іспанії.

Читайте також:

Нічний вигляд на середньовічне Толедо визнали найкрасивішим у світі