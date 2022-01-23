Під шарами фарби на картині Боттічеллі виявили ще одне зображення

Під шарами фарби на картині Боттічеллі виявили ще одне зображення

Фрагмент малюнка побачили за допомогою інфрачервоного випромінювання.

На картині Сандро Боттічеллі під шаром фарби знайшли прихований малюнок Мадонни й немовляти Ісуса, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 22 січня.

Малюнок помітили на дерев’яній панелі, де розміщена картина митця "Муж скорботи" із зображенням Ісуса. Фрагмент малюнка побачили за допомогою інфрачервоного випромінювання.

Про це пише CNN.

За словами старшого віцепрезидента аукціону та директора відділу картин старих майстрів Кріса Апостла, зображення може бути чернеткою картини "Діва ніжності" - одного з основних типів зображення Богоматері. Він пояснив, що про це свідчать деталі малюнка.

Кріс Апостл уточнив, що панель коштувала дорого, тому художник, закинувши попередню картину, вирішити на перевернутому матеріалі написати нову. За допомогою інфрачервоного випромінювання, видно, як Сандро Боттічеллі змінював зображення.

Видання повідомило, що 27 січня картину мають виставити на аукціон Сотбіз у Нью-Йорку, де її стартова ціна становитиме $ 40 млн. До того її тривалий час зберігали у приватній колекції.

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