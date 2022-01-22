Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП: є постраждалі (фото)

Позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості
Американський кіноактор, ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє TMZ.
За інформацією ЗМІ, позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius за кілька кілометрів від будинку знаменитості. Від удару машина актора стала одним колесом на капоті легкового автомобіля.
Сам він не постраждав, жінка у легковому автомобілі отримала травму голови та була госпіталізована.
За даними поліції, актор проїхав на червоне світло.
Нагадаємо, нещодавно позашлюбний син Шварценеггера відмовився від прізвища батька. Як пояснив Джозеф, він намагається побудувати акторську кар'єру та займається бодибілдингом. Втім, хлопець планує досягти успіху самостійно, без допомоги відомого тата.
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