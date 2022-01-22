Арнольд Шварценеггер попал в ДТП: есть пострадавшие (фото)

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП: есть пострадавшие (фото)

Внедорожник Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius в нескольких километрах от дома знаменитости

Американский киноактер, экс=губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе.

Об этом информирует TMZ.

По информации СМИ, внедорожник Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius в нескольких километрах от дома знаменитости. От удара машина актера оказалась одним колесом на капоте легкового автомобиля.

Сам он не пострадал, женщина в легковом автомобиле получила травму головы и была госпитализирована.

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП (5 фото)

По данным полиции, актер проехал на красный свет.

Напомним, недавно внебрачный сын Шварценеггера отказался от фамилии отца. Как объяснил Джозеф, он пытается построить актерскую карьеру и занимается бодибилдингом. Впрочем, парень планирует добиться успеха самостоятельно, без помощи известного папы.

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