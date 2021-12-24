Арнольд Шварценеггер подарил бездомным дома

Артист пожертвовал средства на строительство домов.

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал подарок для ветеранов, которые потеряли свои дома и стали бездомными.

К слову, актер выделил определенную сумму средств на строительство жилья для ветеранов. В Лос-Анджелесе построили 25 домов. Сегодня счастливцы смогли наконец-то поселиться в своих новых домах.

Арнольд Шварценеггер подарил ветеранам дома / instagram.com/schwarzenegger

"Сегодня я заранее праздновал Рождество. Было просто невероятно провести время с ветеранами и героями. Наконец-то они смогли поселиться в новых домах. Совместными усилиями мы можем решить любую проблему", — написал в своем Instagram Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер подарил ветеранам дома / instagram.com/schwarzenegger

Отметим, знаменитость пожертвовал на строительство четверть миллиона долларов. За эти деньги построили 25 компактных домов, пишет Fox News.

Арнольд Шварценеггер подарил ветеранам дома / instagram.com/schwarzenegger

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