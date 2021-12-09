Нідерланди виділять на придбання картини Рембрандта €150 млн

Шедевр 1636 року впродовж століть перебував у власності приватних колекціонерів.

Уряд Нідерландів виділить 150 мільйонів євро на придбання культового автопортрета художника XVII століття Рембрандта ван Рейна "Прапороносець".

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що шедевр 1636 року впродовж століть перебував у власності приватних колекціонерів. Очікується, що картина нідерландського митця "вирушить у тур", перш ніж її виставлять у Державному музеї Амстердама.

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"Прапороносець" назавжди повернеться додому після декількох століть", – заявила міністерка культури країни Інгрід ван Енгельсховен.

Окрім 150 мільйонів євро від уряду, на придбання картини також виділять 10 мільйонів євро від фонду музеїв та ще 15 мільйонів євро від Асоціації Рембрандта.

Від 1844 року картина, на якій Рембрандт зображений в костюмі прапороносців Вісімдесятирічної війни за незалежність Нідерландів, належить французькій династії Ротшильдів.

"Прапороносець" оголошений національним надбанням Франції. Зауважується, що нідерландський уряд ухвалив рішення про придбання картини після того, як французька влада відмовилася від свого права купівлі й дозволила продаж на відкритому ринку.

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