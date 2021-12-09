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Анфісу Чехову в бікіні висміяли за невдалий фотошоп

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Анфісу Чехову в бікіні висміяли за невдалий фотошоп

Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

Телеведучу засипали хейтерськими повідомленнями.

Російська ведуча Анфіса Чехова отримала порцію негативу від своїх фоловерів.

Так, зірку захейтили за невдалий фотошоп на знімках, де вона постала у бікіні. На сторінці в Instagram 43-річна знаменитість розмістила пляжні кадри, де спокусливо позувала на тлі моря.

Анфіса Чехова / © instagram.com/achekhova
Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

Втім, живіт зірки мав дещо неприродний вигляд.

Анфіса Чехова / © instagram.com/achekhova
Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

Підписники не стрималися і вказали на це у коментарях.

  • Анфісо, що ж живіт то незграбно так зашопили?
  • Вийшло начебто у вас на животі вертикальний шрам
  • А що за полоса до пупка?
  • Зайвий жир обрізала
  • У моєму тілі стільки праці, що я можу собі дозволити у 49 років не обробляти фотки
Анфіса Чехова / © instagram.com/achekhova
Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

Втім, були і ті, хто висловив своє захоплення фігурою Чехової, оскільки за останній час вона неймовірно схудла.

  • Яка ж ви красива! Неймовірна фігура
  • Розкішне тіло! Дівчата заздримо мовчки! І прагнемо таких результатів над собою!
  • Неймовірна! Немає слів
  • Яка талія! Витвір мистецтва

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