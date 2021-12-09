Анфісу Чехову в бікіні висміяли за невдалий фотошоп

Телеведучу засипали хейтерськими повідомленнями.
Російська ведуча Анфіса Чехова отримала порцію негативу від своїх фоловерів.
Так, зірку захейтили за невдалий фотошоп на знімках, де вона постала у бікіні. На сторінці в Instagram 43-річна знаменитість розмістила пляжні кадри, де спокусливо позувала на тлі моря.
Втім, живіт зірки мав дещо неприродний вигляд.
Підписники не стрималися і вказали на це у коментарях.
- Анфісо, що ж живіт то незграбно так зашопили?
- Вийшло начебто у вас на животі вертикальний шрам
- А що за полоса до пупка?
- Зайвий жир обрізала
- У моєму тілі стільки праці, що я можу собі дозволити у 49 років не обробляти фотки
Втім, були і ті, хто висловив своє захоплення фігурою Чехової, оскільки за останній час вона неймовірно схудла.
- Яка ж ви красива! Неймовірна фігура
- Розкішне тіло! Дівчата заздримо мовчки! І прагнемо таких результатів над собою!
- Неймовірна! Немає слів
- Яка талія! Витвір мистецтва
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