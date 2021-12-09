Анфісу Чехову в бікіні висміяли за невдалий фотошоп

Телеведучу засипали хейтерськими повідомленнями.

Російська ведуча Анфіса Чехова отримала порцію негативу від своїх фоловерів.

Так, зірку захейтили за невдалий фотошоп на знімках, де вона постала у бікіні. На сторінці в Instagram 43-річна знаменитість розмістила пляжні кадри, де спокусливо позувала на тлі моря.

Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

Втім, живіт зірки мав дещо неприродний вигляд.

Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

Підписники не стрималися і вказали на це у коментарях.

Анфісо, що ж живіт то незграбно так зашопили?

Вийшло начебто у вас на животі вертикальний шрам

А що за полоса до пупка?

Зайвий жир обрізала

У моєму тілі стільки праці, що я можу собі дозволити у 49 років не обробляти фотки

Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

Втім, були і ті, хто висловив своє захоплення фігурою Чехової, оскільки за останній час вона неймовірно схудла.

Яка ж ви красива! Неймовірна фігура

Розкішне тіло! Дівчата заздримо мовчки! І прагнемо таких результатів над собою!

Неймовірна! Немає слів

Яка талія! Витвір мистецтва

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