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Анфису Чехову в бикини высмеяли за неудачный фотошоп

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Анфису Чехову в бикини высмеяли за неудачный фотошоп

Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Телеведущую засыпали хейтерскими сообщениями.

Российская ведущая Анфиса Чехова получила порцию негатива от своих фолловеров.

Так, звезду захейтили за неудачный фотошоп на снимках, где она появилась в бикини. На странице в Instagram 43-летняя знаменитость разместила пляжные кадры, где соблазнительно позировала на фоне моря.

Анфиса Чехова / © instagram.com/achekhova
Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Впрочем, живот звезды выглядел несколько неестественно.

Анфиса Чехова / © instagram.com/achekhova
Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Подписчики не сдержались и указали на это в комментариях.

  • Анфиса, что же живот так топорно зашопили?
  • Получилось вроде бы у вас на животе вертикальный шрам
  • А что это за полоса до пупка?
  • Лишний жир обрезала
  • В моем теле столько труда, что я могу себе позволить в 49 лет не обрабатывать фотки
Анфиса Чехова / © instagram.com/achekhova
Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Впрочем, были и те, кто выразил свое восхищение фигурой Чеховой, поскольку за последнее время она невероятно похудела.

  • Какая же вы красивая! Невероятная фигура
  • Роскошное тело! Девушки завидуем молча! И стремимся к таким результатам над собой!
  • Невероятная! Нет слов
  • Какая талия! Произведение искусства

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