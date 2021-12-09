Анфису Чехову в бикини высмеяли за неудачный фотошоп

Телеведущую засыпали хейтерскими сообщениями.
Российская ведущая Анфиса Чехова получила порцию негатива от своих фолловеров.
Так, звезду захейтили за неудачный фотошоп на снимках, где она появилась в бикини. На странице в Instagram 43-летняя знаменитость разместила пляжные кадры, где соблазнительно позировала на фоне моря.
Впрочем, живот звезды выглядел несколько неестественно.
Подписчики не сдержались и указали на это в комментариях.
- Анфиса, что же живот так топорно зашопили?
- Получилось вроде бы у вас на животе вертикальный шрам
- А что это за полоса до пупка?
- Лишний жир обрезала
- В моем теле столько труда, что я могу себе позволить в 49 лет не обрабатывать фотки
Впрочем, были и те, кто выразил свое восхищение фигурой Чеховой, поскольку за последнее время она невероятно похудела.
- Какая же вы красивая! Невероятная фигура
- Роскошное тело! Девушки завидуем молча! И стремимся к таким результатам над собой!
- Невероятная! Нет слов
- Какая талия! Произведение искусства
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