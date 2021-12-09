У антарктической станции Вернадского появились первые пингвинята: трогательные кадры

Сейчас малыши покрыты серым пушком.
Вблизи украинской станции "Академик Вернадский" появились первые пингвинята. Их родилось двое: Марина и Поинт.
Трогательные кадры опубликовали на странице "Национальный антарктический научный центр " в Facebook.
Как сообщают полярники, первый месяц детеныша будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители.
"Сейчас малыши очень смешны и неловки, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Где-то через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в ясли. В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей. Интересно, что они безошибочно находят в "яслях" своих "потомков" и делятся едой только с ними", — говорится в сообщении.
Только после окончания линьки пингвинята, которые к тому времени уже будут размером с родителей, будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду.
Полярники напоминают, что наиболее распространенным видом возле станции "Академик Вернадский" является субантарктический пингвин или дженту: летом их здесь может быть до 4 тыс. В этом году пингвины довольно рано начали гнездиться возле станции. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило. ближе к середине ноября. Поэтому соответственно и малыши появились раньше обычного" — рассказывают в Национальном антарктическом научном центре.
Напомним, в начале октября полярники со станции "Академик Вернадский" поделились трогательными кадрами новорожденных тюленят. Их назвали Краля и Пенол.
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