Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

В среду, 8 декабря , киевское "Динамо" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграет на выезде с португальской "Бенфикой".

Поединок состоится в Лиссабоне на "Эштадиу Да Луш". Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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Для столичного коллектива матч с португальцами не имеет никакого турнирного значения, ведь они точно будут последними в квартете. Таким образом, "Динамо" остается без еврокубковой весны. После пяти сыгранных матчей в группе в активе "Динамо" только один набранный пункт;

"Бенфика", в свою очередь, имеет пять баллов и идет третьей. В случае победы над киевлянами и невыигрыша "Барселоны" в параллельной выездной дуэли с мюнхенской "Баварией", именно португальцы выйдут в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы;

В Киеве "Динамо" и "Бенфика" расписали безголевую ничью, а главный арбитр с помощью VAR отменил забитый мяч киевлян на последних минутах.

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