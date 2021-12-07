Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У середу, 8 грудня , київське "Динамо" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з португальською "Бенфікою".

Поєдинок відбудеться в Лісабоні на "Ештадіу Да Луш". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

Дивіться також: Поєдинок "Бенфіка" - "Динамо" обслуговуватиме скандальний арбітр, іспанці побачили в ньому "змову"

Для столичного колективу матч із португальцями не має жодного турнірного значення, адже вони вже точно будуть останніми в квартеті. Таким чином, "Динамо" залишається без єврокубкової весни. Після п'яти зіграних матчів у групі в активі "Динамо" лише один набраний пункт;

"Бенфіка", своєю чергою, має п'ять балів та йде третьою. У разі перемоги над киянами та невиграшу "Барселони" в паралельній виїзній дуелі з мюнхенською "Баварією", саме португальці вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи;

У Києві "Динамо" та "Бенфіка" розписали безгольову нічию, а головний арбітр за допомогою VAR скасував забитий м'яч киян на останніх хвилинах.

Дивіться також: Бенфіка - Динамо: де дивитися та на кого ставлять букмекери в матчі Ліги чемпіонів