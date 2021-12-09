У Києві дівчину на "зебрі" на швидкості зніс автомобіль: момент потрапив на камери спостереження

У Києві дівчину на "зебрі" на швидкості зніс автомобіль: момент потрапив на камери спостереження

Водій спершу втік з місця ДТП, але згодом повернувся.

У київському мікрорайоні Осокорки, на перетині вулиць Центральної та 64-ї Садової, дівчину, яка переходила дорогу на пішоходному переході, буквально зніс автомобіль, який промчав через "зебру", не збавляючи швидкості.

Про це ТСН.ua повідомив очевидець ДТП, надавши відео з камер спостереження.

На знятих кадрах видно, що дівчина шукає можливості перейти вулицю, виходить на пішохідний перехід, але, щойно ступивши на нього, потрапляє на капот автомобіля. Удар був такої сили, що потерпілу відкинуло на півтора десятка метра від місця наїзду.

Як розповів очевидець, водій автомобіля зупинився біля місця аварії, побачив нерухоме тіло дівчини і втік. Щоправда, за деякий час він повернувся і надав покази оперативно-слідчій групі поліції.

За словами співрозмовника ТСН.ua, потерпілу доставили до лікарні швидкої допомоги. Подробиць про її стан поки немає.

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ДТП сталася у вівторок, 7 грудня, близько 20 години.

Нагадаємо, раніше у центрі Львова сталась моторошна ДТП. Водій маршрутки на пішохідному переході збив двох жінок та протягнув тіло однієї із потерпілих до кінцевої зупинки.

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