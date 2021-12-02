Відома картина Сандро Ботічеллі піде з молотка

Стартова ціна – 40 мільйонів доларів.
"Чоловік скорбот" – відома картина Сандро Боттічеллі піде з молотка. Аукціон запланований на січень наступного року.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 грудня.
"Чоловік скорбот" – це портрет Христа, увінчаного терновим вінцем, датований приблизно 1500 роком.
Досі немає єдиної думки щодо авторства картини - тривалий час вважалось, що її створив хтось із учнів Боттічеллі, втім нині більшість експертів-мистецствознавців схильні вважати, що картину намалював сам великий художник.
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