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Відома картина Сандро Ботічеллі піде з молотка

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Відома картина Сандро Ботічеллі піде з молотка

Associated Press

Стартова ціна – 40 мільйонів доларів.

"Чоловік скорбот" – відома картина Сандро Боттічеллі піде з молотка. Аукціон запланований на січень наступного року.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 грудня.

"Чоловік скорбот" – це портрет Христа, увінчаного терновим вінцем, датований приблизно 1500 роком.

Досі немає єдиної думки щодо авторства картини - тривалий час вважалось, що її створив хтось із учнів Боттічеллі, втім нині більшість експертів-мистецствознавців схильні вважати, що картину намалював сам великий художник. 

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