Известная картина Сандро Ботичелли уйдет с молотка

Стартовая цена – 40 миллионов долларов.
"Муж скорбей" – известная картина Сандро Боттичелли уйдет с молотка. Аукцион намечен на январь следующего года.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 декабря.
"Муж скорбей" – это портрет Христа, увенчанного терновым венцом, датированный примерно 1500 годом.
До сих пор нет единого мнения относительно авторства картины — долгое время считалось, что ее создал кто-то из учеников Боттичелли, однако большинство экспертов-искусствоведов склонны считать, что картину нарисовал сам великий художник.
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