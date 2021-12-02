Новый год в Египте: цена на отдых и какие программы предлагают в отелях

Следует ли ехать в Египет на новогодние праздники, какая там погода и какой отель лучше выбрать — читайте в материале ТСН.ua.

До Нового года осталось чуть меньше месяца, и многие украинцы начинают активно готовиться к праздникам. Один из главных вопросов – где провести новогоднюю ночь. В последние годы все больше людей предпочитает празднование Нового года за пределами страны или сочетают новогодние праздники с отпуском и отправляются в теплые страны. Один из вариантов – уже любимый украинцами Египет. Лететь недалеко, лето круглый год, море, солнце, all inclusive – одни преимущества. Но действительно ли путешествие в Египет в декабре хорошая идея — разобрался ТСН.ua.

Какая погода в Египте на Новый год

Хотя Египет является страной круглогодичного лета, после высокого сезона продолжающегося в осенние месяцы – сентябре, октябре и ноябре – в декабре становится немного прохладнее. Начинают дуть ветра, впрочем, средняя температура днем все равно составляет около +25 градусов. Море еще не успевает охладиться, его температура не опускается ниже +22 градусов. Поэтому отдых может сложиться удачно и с загаром. Только не забывайте солнцезащитный крем и очки. В то же время следует помнить, что вечером и ночью в декабре температура может опускаться ниже 20 градусов, поэтому не следует пренебрегать теплыми вещами и легкими куртками.

Где в Египте теплее в декабре

Самым теплым курортом в Египте на Новый год является Шарм-эль-Шейх. Впрочем, лучше выбирать отели, расположенные в уютных бухтах, чтобы избежать ветров.

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Какие развлечения есть в Египте на Новогоднюю ночь

Население Египта празднует Новый год осенью, однако для туристов все равно устраиваются праздники в традиционном европейском стиле с елками, Санта-Клаусами и другими новогодними атрибутами. Все это сопровождается праздничным ужином и развлекательными концертами. Масштабы празднования зависят от отеля: некоторые из них ограничиваются праздничным столом, а некоторые устраивают масштабные шоу с участием артистов и звезд международного уровня. Чаще праздничный вечер оплачивается дополнительно и обязателен для новогодних туров. Также празднование Нового года можно провести в одном из многочисленных ночных клубов или дискотеке.

Как выбрать отель

Как уже было сказано выше, лучше остановить свой выбор на безветренных бухтах Красного моря. Несмотря на то, что главный сезон ветров начинается после новогодних праздников, теплый отдых гарантирован в тех местах, которые окружены невысокими горами. Они образуют благоприятный микроклимат и отдых именно в Шарм-эль-Шейхе может сложиться более удачно. Хотя курорты Хургады, где температура может отличаться всего на несколько градусов, предлагают более низкие цены в период новогодних праздников. Главные критерии, по которым лучше выбирать отель:

Выбирайте популярные отели. Качество сервиса и разнообразие услуг в египетских гостиницах напрямую связаны с уровнем их нагрузки. Чем больше туристов они принимают, тем больше развлечений могут предложить. Если вам важно отпраздновать новогодние праздники на качественном уровне "Все включено", следует выбирать отели, которые сохраняют зимой уровень обслуживания на соответствующем уровне.

Качество сервиса и разнообразие услуг в египетских гостиницах напрямую связаны с уровнем их нагрузки. Чем больше туристов они принимают, тем больше развлечений могут предложить. Если вам важно отпраздновать новогодние праздники на качественном уровне "Все включено", следует выбирать отели, которые сохраняют зимой уровень обслуживания на соответствующем уровне. Обратите внимание на расположение отеля. Одни отели расположены близко к дискотекам, ночным клубам и району шопинга, другие – вдали от них. Поэтому здесь выбор зависит от того, какой формат вы предпочитаете: дискотеки и веселье, или спокойный семейный отдых.

Одни отели расположены близко к дискотекам, ночным клубам и району шопинга, другие – вдали от них. Поэтому здесь выбор зависит от того, какой формат вы предпочитаете: дискотеки и веселье, или спокойный семейный отдых. Внимательно прочитайте отзывы об отеле. Отзывы тех, кто уже провел свой отдых в конкретной гостинице, поможет вам сориентироваться в преимуществах и недостатках курорта и сделать правильный выбор.

pixabay.com

Цены на путевки в Египет на Новый год

Самые приятные цены на туры в Египет в начале и средине декабря. В конце месяца туристический сезон восстанавливается на пару недель, и после 24 декабря туры в хорошие отели расходятся по цене чуть ли не вдвое дороже. В январе ситуация выравнивается, и к середине месяца можно отправиться на отдых по адекватной стоимости. В среднем путевка на семью в Шарм-эль-Шейхк в удачную "безветренную" гостиницу может стоить 35-40 тысяч гривен, в Хургаду путешествовать немного дешевле — 20-30 тыс. гривен.

Нужна ли виза для путешествия в Египет

Если вы едете в Шарм-эль-Шейх и не планируете выезжать за пределы Синайского полуострова, виза не требуется. Если скажете в аэропорту "Only Sinai" – получите такую отметку. Она позволяет бесплатно находиться на территории Синая, поехать в Израиль или Иорданию. Виза действует 14 дней с момента въезда. Однако, если вы отправились в Хургаду или планируете посетить экскурсии, например, в Каире или Луксоре – просто в аэропорту сможете получить визу, заплатив за нее 25 долларов.

Нужен сертификат вакцинации для поездки в Египет

Для путешествия в Египет требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия или Международное свидетельство о вакцинации, утвержденное ВОЗ и Египетским управлением по лекарственным средствам, против COVID-19 с четким QR-кодом, в котором указано, что турист получил двойную дозу вакцины не менее чем за 14 дней до прибытия (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Sinopharm/Sinovac/Sputnik), или не менее 14 дней с момента первой дозы Johnson & Johnson.

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