Стало известно, какой вид сочли самым красивым в мире

Стало известно, какой вид сочли самым красивым в мире

Город расположен менее чем в часе езды от испанской столицы.

Ночной вид на средневековое Толедо – самый красивый в мире. В этом году на туристическом конгрессе в Японии его признали городом с самым ярким панорамным ночным видом, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 22 января.

Известные достопримечательности – Собор Святой Марии, монастырь – Сан-Хуан-де-лос-Рейес, каждый вечер освещают разными оттенками света, радуя туристов и местных жителей, которые собираются посмотреть зрелище со смотровой площади – Мирадор-дель-Валле.

Город, расположенный менее чем за час езды от испанской столицы, недавно сменил свое традиционное городское освещение на более эффективное – светодиодное. Напомним, Толедо включен в список городов Всемирного наследия Испании.

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Ночной вид на средневековое Толедо признали самым красивым в мире