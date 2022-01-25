Аномальная зима в Стамбуле: непогода парализовала жизнь в городе

Выпало 15 см снега.

Аномальная зима в Стамбуле: в турецком мегаполисе выпало 15 см снега.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 января.

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В Стамбуле закрыли автовокзалы и некоторые въезды в город. Кроме того, снизили часы работы госучреждений и частично закрыли школы. Непогода стала причиной отмены авиационных рейсов и остановки паромного сообщения в одном из крупнейших городов страны.

Впрочем, стамбульский мэр уверяет, что снег принес и существенную пользу. Мол, когда он растает, уровень воды в водоемах вырастет. Дело в том, что до сих пор город и окрестности страдали от сильной засухи, вызванной изменениями климата. С ними турецкие власти решили активно бороться в прошлом году: хотят увеличить долю возобновляемой энергетики уже к следующему году.

Новости мира: в турецком мегаполисе выпало 15 сантиметров снега

Как сообщалось, Грецию накрыл мощный шторм "Элпис": популярные курорты оказались под снежными заносами. Метель бурлит с начала выходных. Снежило в Афинах, а также на островах Санторини и Миконос, которые очень популярны среди путешественников. Местные говорят, что такой непогоды не видели десятки лет.

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