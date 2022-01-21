На границе с США замерзла целая семья с младенцем

На границе с США замерзла целая семья с младенцем

Задержан мужчина, который пытался незаконно их переправить через границу.

Замерзли насмерть — среди поля на границе США и Канады нашли тела четырех человек, среди которых младенец.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

По сообщению полиции, это была семья из Индии, попытавшаяся незаконно попасть в Соединенные Штаты в фургоне. Семья разделилась и часть из них ушла через границу пешком. Ночью температура в районе опустилась до минус 25 градусов.

В контрабанде людей подозревают 47-летнего мужчину из Флориды, задержанного недалеко от границы. В его фургоне обнаружили вещи погибшего ребенка.

Попытки незаконно пересечь границу из Канады в США резко возросли за последние несколько лет.

Полиция Канады нашла тела индийской семьи вблизи границы с США | Новости мира

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